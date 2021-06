EU : Ab ins Wasser!

Das Wasser glitzert. Also Badesachen auspacken und reinspringen? In den allermeisten Seen und Meeren in Deutschland ist das Wasser sehr sauber. Doch trotzdem sollte man beim Schwimmen einige Dinge beachten. Hier kommen Infos dazu.

Kann man in jedem See, Fluss und Meer in Deutschland baden? Am besten ist es, zu einer offiziellen Badestelle zu gehen. Diese findet man zum Beispiel über die Webseite des Umweltbundesamtes. An diesen Stellen wird regelmäßig Wasser entnommen und kontrolliert. Im vergangenen Jahr war das Wasser an fast allen der 2304 Stellen in Deutschland gut oder sog...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.