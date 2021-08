Wahlen : Abstimmen in den Hochwasser-Gebieten

Schulen, Kitas und Rathäuser. Das sind die typischen Orte, an denen Menschen bei einer Wahl abstimmen. Am 26. September werden solche Wahllokale überall in Deutschland öffnen für die Bundestagswahl.

In einigen Gebieten allerdings müssen sich die Behörden etwas einfallen lassen, damit die Erwachsenen ihr Wahlrecht wahrnehmen können. Das gilt besonders für das Ahrtal im Bundesland Rheinland-Pfalz. Hochwasser hat dort viele Gebäude zerstört: Wohnhäuser ebenso wie solche, in denen Wahllokale gewesen wären. Am Dienstag berichteten Fachleute, wie die W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.