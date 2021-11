Raumfahrt : Achtung, Schrott im All

Schnell ins Raumschiff! Diese Ansage galt am Montag für die Besatzung auf der Raumstation ISS. Die ISS fliegt 400 Kilometer über der Erde und hat gerade neue Mitglieder bekommen. Darunter ist auch der deutsche Astronaut Matthias Maurer.

Er musste sich wie die anderen sechs Raumfahrer in einem der beiden Raumschiffe in Sicherheit bringen, die an der ISS angedockt sind. Denn es hätte sein können, dass herumfliegender Schrott die Station trifft! Der Schrott stammt von einem kaputten Satelliten. Von solchem Weltraum-Schrott fliegt inzwischen eine ganze Menge rund um die Erde. Kommt ein T...

