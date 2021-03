Gesundheit : AHA+L merken

Abkürzungen helfen manchmal dabei, sich etwas zu merken. AHA ist als Abkürzung schon im vergangenen Jahr sehr bekannt geworden. Die drei Buchstaben stehen für Abstand, Hygiene und im Alltag Maske tragen. Das alles zusammen soll vor der Verbreitung und Ansteckung mit dem Coronavirus schützen.

Am Freitag erwähnte aber ein Fachmann, wir sollten uns alle an die AHA+L-Regeln halten. Zum AHA ist der Buchstabe L hinzugekommen. Der steht für das Lüften. Denn Coronaviren können eine Weile innerhalb von winzigen Teilchen in der Luft schweben. Wird die Luft in einem Raum aber durch frische ausgetauscht, hilft das auch....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.