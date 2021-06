Konflikte : Alle deutschen Soldaten sind zurück

Die allermeisten Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr arbeiten in Deutschland. Doch in einigen Fällen beteiligt sich die Bundeswehr auch an Einsätzen im Ausland. Sie soll dort zum Beispiel weitere Gewalt verhindern, Menschen in kriegerischen Konflikten schützen oder Soldaten ausbilden. Das sind häufig gefährliche Einsätze.

Fast 20 Jahre lang waren Bundeswehr-Angehörige im Land Afghanistan in Asien stationiert. Dieses Land erlebt seit langer Zeit bewaffnete Konflikte zwischen verschiedenen Gruppen. Mehrere ausländische Staaten schickten deshalb Soldaten. Immer wieder starben Menschen etwa bei Terroranschlägen, darunter waren auch Deutsche. Doch nun ist dieser Einsatz bee...

