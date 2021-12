Jahreswechsel : Alle Jahre wieder das gleiche Essen

Voller Magen und dicke Bäuche: In der Weihnachtszeit wird viel gegessen. Schon vor dem Fest gibt es Plätzchen, Lebkuchen und Schokolade. Und auch beim Weihnachtsessen hat jede Familie ihre eigenen Traditionen. Bei vielen gibt es jedes Jahr das gleiche Festmahl.

Gänsebraten, Karpfen, Fondue oder Raclette sind beliebte Gerichte. Für viele Menschen gibt es an Heiligabend aber auch ein ganz einfaches Essen: Würstchen mit Kartoffelsalat. Das geht schnell und ist nicht so kompliziert. Erst am ersten Feiertag wird dann richtig viel aufgetischt, etwa ein Braten. Manche Weihnachtsrezepte werden schon seit vielen Jahr...

