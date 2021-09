Behindertensport : Allen davon gerannt

Dem Sportler Johannes Floors fehlen beide Unterschenkel. Trotzdem rennt er wahnsinnig schnell auf seinen Prothesen. So nennt man künstliche Gliedmaßen.

Die von Johannes Floors und anderen Profi-Läufern sehen ungefähr aus wie breite Klingen. Ein Hersteller solcher Prothesen nennt sie auch Federfüße. Denn das Material federt, so dass man bequem laufen oder eben sogar rennen kann. Am Freitag holte Johannes Floors im Rennen über 400 Meter Gold für das deutsche Team bei den Paralympics in Japan. Das sind ...

