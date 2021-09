Essen & Trinken : Alles drin

Eine Portion «Leipziger Allerlei», die mehr als 500 Kilogramm wiegt: Das klingt rekordverdächtig und ist es auch! Männer und Frauen in der Stadt Leipzig haben mit ihrer Riesen-Portion am Wochenende diesen Rekord aufgestellt.

Manche denken bei dem Namen des Gerichts an gemischtes Gemüse aus der Tiefkühl-Abteilung im Supermarkt. Die Köchinnen und Köche in Leipzig aber machten «Leipziger Allerlei» nach dem Original-Rezept. Danach kommen neben Gemüse wie Karotten, Spargel und Erbsen auch noch Morcheln, Grießklöße und Flusskrebse hinein. «Wir haben 524 Kilogramm "Leipziger All...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.