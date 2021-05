Tiere : Alles Gute, Schimpanse Jonny!

«Happy Birthday Jonny» steht auf der Glasscheibe des Affenhauses.

Jonny ist ein Schimpanse und feierte gerade seinen 60. Geburtstag. Der Menschenaffe lebt im Zoo Saarbrücken im Bundesland Saarland. «Er zählt auf jeden Fall zu den ältesten Schimpansen, die es gibt», sagte der Zoodirektor. «Ich kenne in Europa keinen, der älter ist als Jonny.» In freier Natur werden Schimpansen etwa 30 bis 40 Jahre alt. In Zoos könnte...

