Fußball : Als junger Trainer zum FC Bayern

Einige seiner Spieler sind fast genauso alt wie er. Julian Nagelsmann ist 33 Jahre alt und trainiert die Mannschaft von RB Leipzig. Für einen Trainer in der Bundesliga ist er noch sehr jung. Trotzdem hat er schon große Erfolge gefeiert.

Letzte Saison erreichte er mit Leipzig das Halbfinale der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig). Bei dem Turnier machen nur die besten Vereine Europas mit. In der Bundesliga steht sein Team auf Platz zwei. Im DFB-Pokal haben die Leipziger noch die Chance, den Titel zu gewinnen. In der nächsten Saison wird Julian Nagelsmann aber für einen and...

