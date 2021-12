Raumfahrt : Astronaut oder Schmetterling?

An Sonntagen hat man oft nicht so viel vor wie an anderen Tagen. Manche nutzen die Zeit dann, um ein bisschen rumzuhängen, auf dem Sofa zum Beispiel. Auch auf der Raumstation ISS geht es an Sonntagen meist ruhiger zu. Der deutsche Astronaut Matthias Maurer hängt dann aber nicht herum - er schwebt herum!

«Manchmal schwebe ich einfach nur hier so in meinem Modul. Dann fühle ich mich ein bisschen wie ein Schmetterling», erzählte er am Wochenende. Da sprach er in einem Video-Telefonat mit Kindern aus Deutschland und mit dem deutschen Bundespräsidenten. Unter der Woche werde auf der ISS gearbeitet, sagte Matthias Maurer. Der Samstag sei häufig zum Aufräum...

