Migration : Auf der Insel Teneriffa protestieren Hunderte Menschen

Auf diese Insel fahren viele Menschen gern, um Urlaub zu machen. Sie heißt Teneriffa und liegt im Atlantischen Ozean. Zwar ist es von dort nicht weit bis zur Westküste Afrikas. Die Insel gehört aber zum Land Spanien. Dort gab es am Wochenende Proteste von Hunderten von Menschen. Sie wollen die Insel gern verlassen, dürfen das aber nicht.

Es sind Menschen, die aus Ländern in Afrika geflüchtet sind. Sie hoffen in Europa auf ein besseres Leben. Auf Teneriffa leben sie in Flüchtlingslagern. Diese möchten sie aber verlassen und weiter auf das europäische Festland reisen. Das verbietet die Regierung von Spanien aber bis auf einige Ausnahmen. Teneriffa gehört zu den Kanarischen Inseln. Auch ...

