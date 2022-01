Bildung : Austausch mit Partnerschulen schwierig

Wie wäre es, mal einige Wochen in Frankreich zur Schule zu gehen? Oder in England? Dort könnte man dann eine gelernte Fremdsprache auch tatsächlich benutzen. Umgekehrt gilt das natürlich auch, wenn Schülerinnen und Schüler aus anderen Ländern einige Wochen zu uns kommen. Schüleraustausch nennt sich so etwas.

Schulen haben dafür Partnerschulen im Ausland, mit denen sie so einen Austausch regelmäßig organisieren. In der Corona-Zeit ist aber auch das schwieriger. Der Bildungsminister aus dem Bundesland Thüringen sagte, solche Reisen haben viel weniger stattgefunden: «Fahrten mussten abgesagt werden, Begegnungen konnten, wenn überhaupt, oft nur digital stattfi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.