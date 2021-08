Verkehr : Autos müssen abbremsen

Paris wird langsamer - zumindest was die Autos in der Stadt angeht. Die dürfen auf den meisten Straßen der Hauptstadt von Frankreich ab Montag nur noch mit 30 Stundenkilometern unterwegs sein. Besser vorankommen sollen dafür Radfahrer und Fußgänger. Die Stadt rechnet außerdem mit weniger Unfällen und weniger Lärm.

Die Einführung von Tempo 30 ist nur ein Teil eines großen Projekts: Paris will Autos aus der Stadt stärker zurückdrängen. Deshalb werden zum Beispiel auch neue Radwege gebaut. Eine Fahrrad-Expertin aus Deutschland findet die Änderungen gut. Sie sagt: «Tempo 30 entspannt das Leben in den Städten, es macht sie sicherer, klimafreundlicher und leiser.» In...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.