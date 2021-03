Film : Bären für das beste Schauspiel

Der beste Schauspieler bekommt einen Preis, und die beste Schauspielerin bekommt auch einen: So ist es oft, wenn Auszeichnungen für Filme vergeben werden. Doch die Berlinale macht es dieses Jahr zum ersten Mal anders.

Die Berlinale ist ein wichtiges und bekanntes Filmfestival in der Hauptstadt Berlin. Dieses Jahr wurden die Preise nicht getrennt für Männer und Frauen vergeben. Stattdessen wurde am Freitag das beste Schauspiel ausgezeichnet: einmal für eine Hauptrolle und einmal für eine Nebenrolle. Beide Preise gehen an Schauspielerinnen. Sie heißen Maren Eggert und...

