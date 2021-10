Sport : Beim Tanzen eine Show machen

Die Show ist hier genauso wichtig wie die richtigen Tanzschritte. Schließlich geht es um die Weltmeisterschaft im Showtanz. Die Paare treten dabei in besonderen Kostümen auf und sind meist auch auffällig geschminkt. Sie zeigen auch besondere Figuren. Das konnte man am Samstag in der Stadt Leipzig im Bundesland Sachsen bewundern.

Auftritte hatten dabei auch Renata und Valentin Lusin. Sie sind aus der Fernseh-Show «Let's Dance» bekannt. Am Schluss holten sie sich sogar einen Titel: in der Disziplin Showtanz Standard. «Es ist einfach der helle Wahnsinn und wir können es beide noch gar nicht richtig fassen», sagte Valentin Lusin. Mit Auftritten wie diesen soll aber in Zukunft für...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.