Nobelpreise : Bekannter Preis für Reporterin und Reporter

Wenn jemand in Deutschland unzufrieden mit etwas ist, darf er es sagen. So etwas nennt man Meinungsfreiheit. Die Menschen bei uns haben ein Recht darauf. Ein anderes wichtiges Recht ist die Pressefreiheit. Sie regelt, wie Reporterinnen und Reporter sich ihre Infos beschaffen dürfen und dass ihnen niemand vorschreibt, was sie berichten sollen.

Doch die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit werden nicht in allen Ländern gut eingehalten. Das wissen auch Maria Ressa von den Philippinen und Dmitri Muratow aus Russland. Die beiden sind Reporter und haben immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Maria Ressa etwa hat schon häufig etwas gegen den Präsidenten ihres Landes gesagt. Sie sollte deswegen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.