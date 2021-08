Bildung : Beliebte Berufe

Und? Was willst du denn später mal werden? Die Frage nach dem Beruf stellen manche Erwachsene ganz gern Kindern, die sie kennen.

Nun sind aber gleich eine Menge Kinder gefragt worden, welches ihr Traumberuf ist. Dabei kam heraus, dass Mädchen und Jungen teilweise unterschiedliche Ideen haben. Viele Mädchen wünschen sich demnach, später als Tierärztin zu arbeiten. Die Jungs nannten am häufigsten Polizist. Auch in der Wissenschaft arbeiten oder in der Schule Kinder unterrichten, z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.