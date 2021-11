Medien : Beliebte Fernseh-Show kommt zurück

Wetten, dass ich Fliegen mit dem Mund fangen kann? Wetten, dass ich es schaffe, in 90 Sekunden mehr Wasser aus einem Hundenapf zu schlabbern als mein Hund? Wetten, dass ich meine Kühe am Schmatzen erkennen kann? All diese Wetten klingen ein bisschen verrückt. Und genau darum ging es bei einer alten Fernseh-Show: verrückte Wetten.

Die Show hieß «Wetten, dass..?». Sie lief vor vielen Jahren im ZDF und war sehr beliebt bei Kindern und Erwachsenen. Vor knapp sieben Jahren war dann Schluss. An diesem Samstagabend aber wird es noch einmal eine «Wetten, dass..?»-Show geben. Los geht es um 20:15 Uhr im ZDF. Der Moderator ist Thomas Gottschalk. Er moderierte schon früher für lange Zeit ...

