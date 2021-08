Olympia : Berühmte Comicfiguren aus Japan

Riesengroße Augen und kindliche Gesichter. So sehen die Zeichentrick-Figuren aus dem Land Japan meistens aus. Diese Art zu zeichnen ist typisch für Manga.

So werden die Comics aus Japan genannt. Zeichentrick-Filme aus dem Land heißen Anime. Sowohl Manga als auch Anime sind längst auch in anderen Ländern berühmt und beliebt. Auch das Maskottchen der Olympischen Spiele in Japan wurde im Manga-Stil entworfen. Es heißt Miraitowa. Mirai ist das japanische Wort für Zukunft. Towa bedeutet so viel wie Ewigkeit....

