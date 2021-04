Architektur : Berühmter Wolkenkratzer feiert Geburtstag

Riesige Häuser, die in den Himmel ragen. Dafür ist die Stadt New York in den USA bekannt. Man nennt die hohen Gebäude auch Wolkenkratzer. Ein sehr bekannter davon ist das Empire State Building (gesprochen: ämpaia stäit bilding). Das Gebäude hat am Samstag Geburtstag. Vor 90 Jahren wurde es eingeweiht.

Das Empire State Building ist mit Antenne rund 443 Meter hoch. Bei seiner Einweihung war es der höchste Wolkenkratzer, den es gab. Das ist aber schon lange nicht mehr so. Beliebt ist das Gebäude aber immer noch bei New Yorkern und Menschen, die die Stadt besuchen. Man kann mit einem Aufzug hoch bis zu zwei Aussichtsplattformen fahren. Von dort hat man ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.