Kirche : Besuch vom Papst

Die Christen im Land Irak in Asien hatten es nicht immer leicht. Sie wurden zum Beispiel schon wegen ihrer Religion verfolgt und haben Krieg miterlebt. Jetzt bekommen sie wichtigen Besuch: Papst Franziskus ist am Freitag in den Irak gereist.

Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen Kirche. Seinen Besuch hatten sich die irakischen Christen schon lange gewünscht. Aber vor Franziskus hat bisher noch nie ein Papst das Land besucht. Der Papst möchte bei seinem viertägigen Besuch einen Austausch zwischen den Religionen erreichen. Er plant deshalb, auch mit Gläubigen anderer Religionen zu be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.