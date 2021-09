Buntes : Briefe für Menschen in der Zukunft

«An meinen Urenkel/meine Urenkelin...» So beginnen einige Briefe, die in der Stadt Freiburg im Süden von Deutschland gesammelt worden sind. Das besondere daran: Diese Urenkel und Urenkelinnen leben noch gar nicht! Die Leute schrieben die Briefe, ohne zu wissen, wer sie öffnen wird.

Die Idee dahinter ist: Menschen von heute schreiben an die Menschen in etwa 100 Jahren. Erst im Jahr 2120 sollen die Briefe geöffnet werden. Auch einige Schülerinnen und Schüler machten bei der Aktion mit. Sie schrieben zum Beispiel «an eine Schülerin der Klasse 6» an einem bestimmten Gymnasium. Die Briefe wurden in einem speziellen Briefkasten gesamm...

