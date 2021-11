Gewerkschaften : Brücke bleibt oben

So eine Klappbrücke ist echt praktisch! Ist sie runtergeklappt, können etwa Autos, Fahrräder und Fußgänger den Fluss überqueren. Ist sie hochgeklappt, können auch große Schiffe auf dem Wasser entlangfahren.

In der Stadt Leer im Norden von Deutschland ragten die Brückenteile am Mittwoch aber den ganzen Tag in den Himmel. Autos, Fahrräder und Fußgänger kamen an dieser Stelle nicht wie gewohnt über den Fluss Ems. Der Grund war ein Warnstreik. Die Menschen, die sonst für die Brücke zuständig sind, nahmen daran teil. Sie kamen also nicht zur Arbeit. So musste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.