Verkehr : Busse ohne Fahrer

Ein Bus ohne Busfahrer? Das klingt seltsam. Aber das gibt es. Die Busse sind mit Technik ausgestattet, sodass sie ganz allein fahren können. Das wird auch autonomes Fahren genannt.

In der Stadt Karlsruhe in Baden-Württemberg waren jetzt drei autonom fahrende Mini-Busse für mehrere Wochen im Einsatz. Das Besondere an ihnen: Im Gegensatz zu anderen selbstfahrenden Bussen in Deutschland rollten sie nicht auf einer vorgegebenen Strecke. Sie fuhren frei und auf Bestellung der Fahrgäste: etwa von der Haustür zur Stadtbahn-Haltestelle o...

