Krankheiten : Corona-Langeweile vorbeugen

Mit Freunden telefonieren, Filme schauen, lesen oder tanzen. So könntest du dir die Zeit vertreiben, falls du dich mit dem Coronavirus ansteckst. Am besten, du sammelst schon vorher Ideen.

Wer sich mit dem Coronavirus ansteckt, muss erst mal zu Hause bleiben. Gerade betrifft das besonders viele Menschen. Am Mittwoch wurden zum ersten Mal mehr als 100 000 neue Ansteckungen an einem Tag gemeldet. Die Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Virus anzustecken, ist also so hoch wie noch nie. Das betrifft auch viele Kinder. Ein positiver Corona-Tes...

