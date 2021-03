Gesundheit : Corona-Tests kaufen im Supermarkt

Vor einigen Supermärkten bildeten sich am Wochenende längere Schlangen. Dieses Mal ging es aber nicht um eines der üblichen Sonderangebote. Die Leute stellten sich an, um Corona-Tests zu bekommen.

Damit kann man testen, ob man sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Dafür muss man sich ein Stäbchen in die Nase stecken. Richtig gut funktioniert das vor allem, wenn man viel Virus in der Nase hat. Verschiedene Supermärkte und andere Geschäfte bieten solche Tests neuerdings an oder planen ein Angebot. Politikerinnen und Politiker hatten zuletzt an...

