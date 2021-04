Krankheiten : Corona-Variante hat sich ausgebreitet

Schon seit über einem Jahr beschäftigt uns das Coronavirus. Allerdings hat sich das Virus seitdem verändert. Das kommt ständig vor, wenn Viren sich vermehren. In den meisten Fällen hat das keine besonderen Auswirkungen auf uns Menschen.

In letzter Zeit hat sich aber eine besondere Variante verbreitet, auch bei uns. 88 von 100 Ansteckungen in Deutschland seien auf diese Variante zurückzuführen, berichteten Experten am Mittwochabend. Bei 1000 Ansteckungen wären es also 880 und so weiter. Das Problem ist: Die Variante sei deutlich ansteckender als andere, sagen die Experten. Immerhin so...

