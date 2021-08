Demonstrationen : Demonstrieren in Schwarz, Rot, Grün

Der Junge hat ein Tuch mit roten, grünen und schwarzen Streifen umhängen. Zusammen mit anderen Menschen ging er am Samstag auf eine Demonstration in der Stadt Frankfurt am Main. Auch in anderen deutschen Städten sah man diese Farben am Wochenende.

Schwarz, Rot, Grün: Das sind die Farben auf der Fahne Afghanistans. Das Land liegt in Asien. Es grenzt unter anderem an Pakistan und Iran. Bei uns ist seit Tagen ständig von Afghanistan die Rede. Am Wochenende gingen die Menschen sogar zum Demonstrieren auf die Straße. Sie wollen damit bedrohte Menschen in Afghanistan unterstützen. Die Leute hatten zu...

