EU : Der geklauten Stunde auf der Spur

Mitten in der Nacht verändert sich die Zeit an diesem Wochenende. Die Uhren werden umgestellt. Bis zum Herbst gilt dann die Sommerzeit. Hier erfährst du, warum das passiert.

Vor oder zurück, wie war das jetzt noch mal? Das fragen sich viele Menschen zwei Mal im Jahr. Das passiert immer dann, wenn die Uhren umgestellt werden: jetzt im Frühjahr für die Sommerzeit, im Herbst dann zurück zur Normalzeit. Viele sprechen auch von Winterzeit. Am Wochenende ist es wieder so weit. In der Nacht zum Sonntag stellen sich viele Uhren a...

