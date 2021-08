Jahreszeiten : Der Herbst beginnt

Der Sommer ist vorbei, der Herbst beginnt. Für Wetter-Experten geht es schon am 1. September los. Das ist dieses Jahr an diesem Mittwoch. Im Kalender dagegen startet der Herbst bei uns erst am 22. September. Warum es diese zwei unterschiedlichen Termine gibt?

Wetter-Experten haben für den Herbstanfang den 1. September festgelegt. Sie sprechen vom meteorologischen Herbstanfang. Auch für die anderen Jahreszeiten haben sie ein festes Anfangsdatum, das jedes Jahr gleich ist. Bei ihnen dauern die Jahreszeiten immer genau drei Monate. Der Winter beginnt dann für sie am 1. Dezember. Der Grund: Mit dieser Einteilu...

