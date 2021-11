Basketball : Der Neue im Team begeistert

Als Franz Wagner nach dem Spiel in die Kabine kam, wurde er von seinen Mannschaftskollegen so richtig gefeiert. Er hatte nämlich klasse gespielt.

Franz Wagner spielt in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA. Dort ist der deutsche Basketballer noch ein ziemlicher Neuling. Für seine Mannschaft Orlando Magic stand er am Montag erst zum achten Mal auf dem Feld. In dem Spiel gegen die Minnesota Timberwolves holte er ganze 28 Punkte. Für diese Leistung wurde Franz Wagner hinterher auch von seine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.