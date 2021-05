Geschichte : Deutschland erkennt Verbrechen aus Vergangenheit an

Deutschland will im Land Namibia in Afrika um Vergebung bitten. Denn vor langer Zeit haben Deutsche dort schlimme Verbrechen begangen.

Die Verhandlungen dauerten fünf Jahre! Nun gibt es eine Einigung zwischen den Regierungen von Deutschland und dem Land Namibia in Afrika: Deutschland will zwei Völker dort um Vergebung bitten. Das gab der deutsche Außenminister am Freitag bekannt. Die Völker heißen Herero und Nama. Vor langer Zeit haben Deutsche Tausenden Herero und Nama Schlimmes ange...

