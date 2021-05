Bibliotheken : Die Bücher-Retterin

Tina Löhr rettet Bücher, das ist ihre Arbeit. Meist geht es um wertvolle Bücher, die zum Beispiel schon alt sind. Die Frau aus der Stadt Köln weiß aber auch genau, was man tun muss, wenn Bücher etwa beschädigt wurden, etwa in einem Feuer.

Deshalb wollte Tina Löhr auch gleich helfen, als sie von einem Brand in einer bedeutenden Bibliothek im Land Südafrika hörte. Dort in Kapstadt befinden sich Tausende wertvolle und seltene Bücher zur Geschichte Afrikas. Nicht alle Bücher sind verbrannt, viele wurden beim Löschen nass. Tina Löhr sagt: Manchmal kann die Entscheidung, ob ein Buch an der L...

