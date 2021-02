Fußball : Die Elfmeter-Profis

Beim Elfmeterschießen macht ihnen keiner was vor. Die Fußballer vom SSV Jahn Regensburg haben das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. So weit kam der Verein aus der zweiten Liga noch nie. Am Mittwochabend gewann Regensburg gegen den 1. FC Köln aus der Bundesliga mit 4:3 im Elfmeterschießen.

Dazu kommt es, wenn es nach 90 Minuten und einer Verlängerung immer noch unentschieden steht. Jeweils fünf Spieler jeder Mannschaft schießen abwechselnd aus elf Metern aufs Tor. Steht dann immer noch kein Sieger fest, geht es abwechselnd weiter. «Ein El...

