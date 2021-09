Freizeit : Die perfekte Welle reiten

Wer in Deutschland lebt, braucht oft viele Stunden, bis er ans Meer gelangt. Doch mit etwas Glück können Surfer eine künstlich angelegte Welle nutzen.

Solche Wellen gibt es mittlerweile in vielen Flüssen und Seen - etwa in Städten wie München, Pforzheim und bald auch in Nürnberg. Die Zahl habe in ganz Deutschland extrem zugenommen, erklärt ein Experte. Auch in der Stadt Ulm soll es bald so eine Welle geben. Dafür will sich ein Verein mit rund 100 Mitgliedern vor Ort einsetzen. Bislang hängen die Sur...

