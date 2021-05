Dienstleistungen : Die Post hat gut verdient

Ding-Dong! Ein Paket! An vielen Haustüren schellt der Postbote in der Corona-Krise häufiger als vorher. Denn mehr Menschen bestellen Dinge im Internet und lassen sie sich liefern. Das merken nicht nur die großen Internet-Firmen, die ihre Waren verkaufen. Auch die Post verdient dadurch mehr Geld.

Das Unternehmen gab am Mittwoch bekannt: In den ersten drei Monaten des Jahres machte es 1,2 Milliarden Euro Gewinn. Das ist viermal so viel wie im Jahr davor. Das liegt unter anderem an den Paketen, die mehr verschickt wurden. Die Post transportiert aber zum Beispiel auch Fracht auf See und durch die Luft. Auch damit verdient sie Geld....

