Arbeit : Die Regierung erlaubt eine Frage

Sind Sie gegen Corona geimpft oder nicht? Diese Frage müssen demnächst wohl Menschen beantworten, wenn sie in Schulen, Kitas oder etwa einem Pflegeheim arbeiten. Die Regierung will, dass bestimmte Arbeitgeber ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach der Impfung fragen dürfen. Bisher war das nicht erlaubt.

Die Menschen, um die es geht, treffen oft auf Leute, die sich leicht mit Corona anstecken können, etwa Kita-Kinder und Schüler, die nicht geimpft sind. Oder sie haben mit alten oder kranken Menschen in Heimen zu tun. Diese Menschen könnten besonders schwer krank werden, wenn sie sich mit Corona anstecken. An bestimmten Arbeitsstellen ist also besonder...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.