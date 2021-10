Parteien : Die Regierung kontrollieren

Viele Jahre waren die Parteien CDU und CSU Teil der Bundesregierung. Doch nun sieht es so aus, als ob sie in den nächsten Jahren nicht mitregieren werden. Sie gehören bald wohl zur Opposition. Was das bedeutet, erfährst du hier.

Deutschland regieren. Für die Parteien CDU und CSU war das lange normal. 16 Jahre waren sie Teil der Bundesregierung. Angela Merkel von der CDU war seitdem Bundeskanzlerin, also Chefin der Regierung. Doch bei der Bundestagswahl im September haben CDU und CSU nicht wieder die meisten Stimmen gewonnen, sondern die Partei SPD. Die will nun lieber mit ande...

