Forstwirtschaft : Dieser Baum sorgt für gute Waldböden

«Mutter des Waldes», so wird die Rotbuche auch genannt. Denn im Wald sorgt dieser Baum für gute Böden und bietet Lebensraum für viele Lebewesen. Gerade haben Fachleute ihn zum Baum des Jahres 2022 ernannt. Damit soll auf die Bedeutung der Rotbuche aufmerksam gemacht werden und darauf, was ihr zu schaffen macht.

Rotbuchen heißen so, weil ihr Holz eine leicht rötliche Färbung hat. Meist sagt man aber nur Buchen zu ihnen. Im Herbst verlieren diese Bäume besonders viel Laub. Kleine Tiere am Boden zersetzen die Blätter und arbeiten sie wieder in die Erde ein. Dazu gehören Asseln, Tausendfüßler, und Fadenwürmer. Auch viele Käfer, Schnecken, Schmetterlinge, Vögel un...

