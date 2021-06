Fußball : Diesmal gegen England auf dem Platz

Mit dem Fußball in England kennt Kai Havertz sich bestens aus. Der Fußballer spielt für den englischen Verein FC Chelsea. Wenn er aber am Dienstag auf dem Platz steht, dann will er die Engländer schlagen. Denn Kai Havertz ist auch Spieler der deutschen Nationalmannschaft und für die geht es bei der Europameisterschaft bei dem Spiel gegen England um den Einzug ins Viertelfinale des Turniers.

«Es wird ein großes Spiel. Wir werden alles dafür tun, um als Sieger vom Platz zu gehen», sagte Kai Havertz. Das englische Team gilt als ewiger Rivale der deutschen Nationalmannschaft. Schon oft standen sich die beiden Teams in wichtigen Spielen bei großen Turnieren gegenüber. Wer daran denkt, denkt häufig auch ans Elfmeterschießen. Denn bei zwei groß...

