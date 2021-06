Wissenschaft : Dino-Riese ausgebuddelt

Kennst du die größten Dinosaurier der Welt? Die Liste dieser Dino-Riesen hat sich nun verändert. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben eine neue Art dafür bestimmt: Australotitan cooperensis. Dieser Dinosaurier lebte in der Kreidezeit im heutigen Land Australien.

Der neue Dinosaurier war bis zu 30 Meter lang, also so lang wie ein Basketball-Feld. «Es handelt sich zwar nicht um den größten Saurier der Welt, aber er ist sicherlich unter den Top 10», sagte einer der Forscher. Die Hüfte des Dinos ragte sechs Meter über den Boden, so hoch wie ein zweistöckiges Haus. Der Name des Tieres kommt so zustande: Australo-T...

