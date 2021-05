Soziales : Doppelt feiern

Zweimal im Jahr Geburtstag zu feiern, das wäre nicht schlecht, oder? Wenn du deine Eltern dazu nicht überreden kannst, versuche es doch mal mit dem Kindertag. Den kann man tatsächlich zweimal im Jahr begehen.

Am 1. Juni ist der internationale Kindertag. Am 20. September steht dann der Weltkindertag an. Im Grunde geht es aber an beiden Tagen um etwas sehr Ähnliches: darauf aufmerksam zu machen, welche Rechte Kinder haben und was sie für ein gutes Leben brauchen. Manche Länder legten dafür vor vielen Jahren den 1. Juni als Datum fest, andere den 20. Septembe...

