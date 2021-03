Fußball : Dortmunder Fußballer wollen weiterkommen

Endlich mal wieder im Viertelfinale? Darauf hoffen die Fußballer von Borussia Dortmund in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig). Bei dem Wettbewerb für die besten Vereine aus Europa läuft es für die Dortmunder bisher gut. Im Hinspiel konnten sie den FC Sevilla mit 3:2 besiegen. An diesem Dienstag steht nun das Rückspiel gegen die Mannschaft aus Spanien an.

Dann wird wohl auch Dortmunds Stürmer Erling Haaland auf dem Platz stehen können. Das war bisher nicht sicher, denn der Spieler hatte Probleme mit der Ferse. Das scheint aber nicht mehr so schlimm zu sein. Ein Grund mehr, auf den Einzug ins Viertelfinale zu hoffen. Es wäre für die Dortmunder das erste Mal seit dem Jahr 2017....

