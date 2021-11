Bildung : Drei Tipps zum Vorlesen

Vorlesen und sich vorlesen lassen: Darum geht es beim Vorlesetag. Seit einigen Jahren findet er jedes Jahr im November in vielen verschiedenen Städten statt. Am Freitag war es wieder so weit. Weil Vorlesen aber auch den Rest des Jahres Spaß macht und man es auch in der Schule manchmal macht, kommen hier drei Tipps zum Vorlesen:

Zeichen: Wenn du die Möglichkeit hast, einen Text vorher anzugucken, mach dir ein paar Markierungen. Du kannst zum Beispiel wichtige Wörter unterstreichen. Dann weißt du, wo du betonen möchtest. Auch Markierungen an Stellen, wo du eine Pause machen möchtest, können helfen. Ruhe: Nimm dir beim Lesen Zeit. Wenn du zu schnell bist, kann man dir schlechte...

