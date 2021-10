Archäologie : Echter Schatz entdeckt

In der Stadt Augsburg in Bayern ist ein Schatz gefunden worden! Er besteht aus Tausenden Silbermünzen und ist mehrere Kilo schwer.

Der Schatz war vor einiger Zeit bei Bauarbeiten im Boden entdeckt worden. Archäologen gruben in den vergangenen Monaten schließlich Münze für Münze aus. Am Mittwoch zeigten sie den ganzen Fund. Die Silbermünzen sind in etwa 2000 Jahre alt. Vermutlich haben Römer sie vergraben. Aber wie sind die denn nach Augsburg gekommen? Schließlich liegt die Stadt ...

