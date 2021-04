Wissenschaft : Eier statt Robben

Eisbären sind geschickte Jäger. Ihre Lieblingsbeute sind Ringelrobben. Die jagen sie auf dem Eis. Genau da aber liegt das Problem. Die Erwärmung der Erde lässt auch das Eis stärker schmelzen. Das macht die Robbenjagd für die Eisbären viel schwieriger.

Sie müssen sich also häufiger andere Nahrung suchen. Biologen haben das nun genauer erforscht. Sie beobachteten Eisbären, die im Frühjahr Eier aus den Nestern von Enten und Gänsen holten. Denn die Eier liefern auch Energie. Allerdings stellen sich die Tiere dabei weniger geschickt an als bei der Robbenjagd. Sie suchten zum Beispiel in Nestern, die ber...

