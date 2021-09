Kunst : Ein berühmtes Pferd aus Gips

Drei Männer stehen hinter einem großen Pferd aus Gips. Ganz vorsichtig setzen sie ihm den Schweif an den Po. Dieses Pferd ist Teil einer Nachbildung. Und was soll nachgebildet werden? Eine berühmte Skulptur: die Quadriga!

Die Skulptur thront auf dem Brandenburger Tor in Berlin. Sie zeigt eine Göttin in einem Wagen, der von vier Pferden gezogen wird. Allerdings: Die heutige Skulptur auf dem Tor ist selbst schon eine vereinfachte Nachbildung. Das Original wurde im Zweiten Weltkrieg größtenteils zerstört. Nun wollen die drei Männer und andere Menschen die Quadriga so nach...

