Wahlen : Ein Bundesland stimmt ab

Wer wird künftig unser Bundesland regieren? Diese Frage stellen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt. Am Sonntag steht dort die Landtagswahl an.

Am Sonntag bekommt das Bundesland Sachsen-Anhalt eine Menge Aufmerksamkeit. Erwachsene können dort einen neuen Landtag wählen. Hier erfährst du, was das bedeutet. Und warum die Wahl nicht nur in Sachsen-Anhalt interessant ist. Was ist ein Landtag? Der Landtag ist das Parlament eines Bundeslandes. In manchen Bundesländern wird er Bürgerschaft oder Abg...

