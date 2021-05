Fußball : Ein Bundesliga-Platz ist noch frei

Bislang setzte sich meistens das Team aus der höheren Liga durch. In den nächsten Tagen geht es um den letzten freien Platz in der Fußball-Bundesliga. In zwei Spielen trifft der Drittletzte aus der Bundesliga auf den Dritten aus der zweiten Liga. Also: 1. FC Köln gegen Holstein Kiel.

Die Extra-Runde wird Relegation genannt. Das erste Spiel steht an diesem Mittwoch an, das zweite am Samstag. Die beiden Mannschaften gehen mit unterschiedlichen Gefühlen in das Duell. Die Kölner retteten sich am letzten Spieltag auf den drittletzten Platz. Sie wären also beinahe direkt abgestiegen. Die Kieler hingegen verspielten am letzten Spieltag d...

